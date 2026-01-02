気象台は、午後3時38分に、なだれ注意報を三次市、庄原市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・三次市、庄原市、安芸高田市、安芸太田町、北広島町に発表（雪崩注意報） 2日15:38時点南部では、2日夕方まで風雪や高波に注意してください。広島県では、3日明け方まで大雪や落雷、電線等への着雪に注意してください。北部では、3日までなだれに注意してください。【なだ