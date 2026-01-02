お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が２日放送の「東京ひとりぼっち」（フジテレビ系）に出演し、結婚できないと思った瞬間を語った。２、３年前に２か月間だけ交際した女性がいたという森田は「１０月ぐらいから付き合って、１２月３０日に俺の家で普通に過ごしてた。（彼女から）『正月どうする？』って言われた。普通の会話じゃないですか、恋人同士なら。その時に『そうか正月も一緒におらなアカンのや』と思っちゃ