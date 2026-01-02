◆全日本プロレス「ニューイヤーウォーズ２０２６」（２日、後楽園ホール）全日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。新年最初の大会。メインイベントは全選手が参加する王道マット恒例の１００万円争奪新春バトルロイヤルが行われた。最後に三冠王者・宮原健斗、安齊勇馬、そして、この日、全日本プロレス新入団が決まった小藤将太の３人が残った。小藤が絶妙なオーバーザトップ