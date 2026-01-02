東京市場とニュージーランド、中国、タイ、スイス、ロシア市場が休場 ※2026年1月1日から ゾーラン・マムダニ氏がNY市長に就任 ウォーレン・バフェット氏がバークシャー・ハサウェイのCEO退任 キプロスが2025年上期のEU議長国に就任 ブルガリアがユーロ圏に加盟、単一通貨ユーロ採用へ ※予定は変更されることがあります。