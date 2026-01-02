テクニカルポイント ドル円、緩やかな上昇の流れ、１５８円が上値メド 158.00エンベロープ1%上限（10日間） 157.52ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.85現値 156.4410日移動平均 156.32一目均衡表・転換線 156.1421日移動平均 156.07一目均衡表・基準線 155.54一目均衡表・雲（上限） 154.87エンベロープ1%下限（10日間） 154.75ボリンジャーバンド2σ下限（2