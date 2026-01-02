『ジョジョの奇妙な冒険』公式Xが1月1日に更新され、荒木飛呂彦氏の年賀状が公開された。【写真】『ジョジョの奇妙な冒険』荒木飛呂彦氏の2026年“午年”年賀状「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつに続き、「荒木飛呂彦先生から皆様への年賀状をお届けいたします。2026年もよろしくお願いいたします」と披露。今年の干支は午（うま）とあって、年賀状には馬にまたがる躍動的なシーンが描かれた。ファンか