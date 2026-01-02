俳優の川崎麻世が1月1日に自身のアメブロを更新。大晦日に自宅で11人が集まり、妻・花音さんの手料理を囲んで新年を迎えたことを報告した。【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露この日、川崎は「2026年 新年明けましておめでとう御座います」と挨拶し「大晦日の昨日は自宅に11人集まって妻が作った美味しい料理を食べながら新年を迎えました」と報告。食卓に並んだ豪華な手料理の写真を複数枚公開した。