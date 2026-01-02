の明石家さんま（70）と木村拓哉（53）が、1日放送のフジテレビ系「さんタク」（午後2時50分）に出演。さんまが賞に対する意識を話した。映画「国宝」に絡んだ話から、さんまは、人間国宝に「何で俺を選べへんねん。選べよ」。そして、元妻の女優大竹しのぶ（68）が2011年に紫綬褒章を受賞したことをネタに「紫綬褒章も俺やろ、ほんまは」。続けて「大竹しのぶさん紫綬褒章とるまで、どんだけ俺が養育費払ったか、知ってるよね」