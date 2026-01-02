アメリカ国務省は中国が行った台湾周辺での軍事演習について、不必要に緊張を高めるものだと批判しました。【映像】中国の台湾周辺での軍事演習アメリカ国務省のピゴット副報道官は1日、中国が台湾周辺で行った軍事演習について声明を発表し、「台湾や地域の諸国に対する軍事活動と言説で不必要に緊張を高めている」と批判しました。また、中国に対して「自制を保ち軍事的な圧力を止め有意義な対話を行うよう求める」とした