きのう、群馬県富岡市の空き家から遺体で発見された81歳の女性の死因は、手や指などで首を圧迫されたことによる窒息死であることがわかりました。警察は殺人事件と断定し、窃盗容疑で逮捕した男が何らかの事情を知っているとみて調べる方針です。【写真を見る】遺体で発見された80代女性の死因は窒息死殺人事件と断定窃盗容疑で逮捕の男が何らかの事情知っているか群馬・富岡市警察はきのう、富岡市に住む無職・富田春枝さん