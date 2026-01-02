13年ぶりに復活したフジテレビ系バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日放送された。番組冒頭に復刻放送で、占術家の細木数子さん、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（当時ライブドア社長）、俳優小泉孝太郎が登場。そして、2代目MCの二宮和也が初代MCのみのもんたさんと対峙（たいじ）。AIでよみがえった「AIみの」さんから出された4択に挑戦し、“引き継ぎ”が行われた。本編で二宮はタキシード姿で登場。そし