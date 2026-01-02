ロサンゼルス・クリッパーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年1月2日（金）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 118 - 101 ユタ・ジャズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ユタ・ジャズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし31-17で終了する。第2