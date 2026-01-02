広島県内の山陽道で2日、車の事故が相次ぎ、渋滞が発生しています。警察とネクスコ西日本によると、2日午前11時半ごろ、広島市の山陽道上り広島東IC付近で車7台がからむ追突事故がありました。けが人はいませんでしたが、この事故の影響で、10キロの渋滞が発生しています。さらに午前11時40分ごろには、東広島市の下り西条IC近くのトンネル内で乗用車の単独事故が発生。午後0時45分ごろには、大竹市の上り大竹IC付近でも乗用車と