◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)箱根駅伝の往路が2日に行われ、優勝候補の一角である駒澤大学は往路7位。トップの青山学院大学とは4分52秒差をつけられました。1区で小山翔也選手(3年)が1時間00分48秒で区間5位と快走。エース集う2区では当日変更で入った桑田駿介選手(2年)が1時間06分19秒で区間8位と力走をみせ、上位でタスキをつなぎます。さらに3区では当日変更の帰山侑大選手(4年)が1時間00分51秒で区間2位の走