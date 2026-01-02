タレントのユージが昨年１２月３０日にＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！」で、母親との壮絶な過去を赤裸々に語った。ユージは父が米国俳優のマイケル・ゴードン。米国で生まれたユージは当時、高級ホテルの４３階を借り切って暮らす超セレブ生活を送っていたが、５歳の時に両親が離婚。お金がないため親権争いに負けそうになった母が慰謝料も養育費もいらないといって、ユージを連れて東村山のアパートで極貧生活