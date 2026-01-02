２０２５年の大みそかに放送された「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」で、関東地区の平均世帯視聴率は、午後７時２０分からの前半が３０・８％、午後９時からの後半が３５・２％だったことが２日、ビデオリサーチ社の調べでわかった。前年は２部制となった１９８９年以降、前半が最低、後半が２番目の低さだったが、２５年は前半が前年比１・８ポイント、後半が同２・５ポイント上昇し、復調を見せた。個人は前半が２３・２％、後半は