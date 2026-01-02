石川県能登地方の羽咋市で６月頃、本州では初めてトキが放鳥される。かつて能登にも生息し、絶滅したトキが再び大空を舞う姿は、能登半島地震からの復興の象徴と期待されている。地元で野生復帰に長年尽くしてきた村本義雄さん（１００）は「古里の誇りになる」と復活の日を心待ちにする。（金沢支局高野珠生）「もう一度、空を飛ぶトキを」公務員として食糧管理を担っていた村本さんは１９５２年、トキが国の特別天然記念物