12月31日、大晦日の風物詩『NHK紅白歌合戦』が放送された。今年は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜が司会を務め、4時間25分の大舞台の進行を担った。そんな華やかな祭典の裏側で、視聴者が注目していたのが綾瀬とある出演者との共演だった。「アイドルグループSixTONESとの共演です。2024年7月に『女性セブン』が綾瀬さんと、SixTONESのメンバーであるジェシーさんとの真剣交際を報じました。同年9月には、ジェシーさんの父親の