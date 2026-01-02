◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）３年ぶりの総合優勝を狙う駒大は往路７位だった。往路優勝した青学大とは４分５２秒差となった。１区の小山翔也（３年）が区間５位、当日変更で抜てきされた桑田駿介（２年）が区間８位と熱い走りを見せ、同じく当日変更の帰山侑大（４年）が区間２位の激走で２位に浮上