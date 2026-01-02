立憲民主党前代表の泉健太衆院議員（51）が、2日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の投稿に、批判的なコメントをする人に向け「そんな投稿、しんどない?」と異例の呼びかけを行った。 【写真】“自民党にレッドカード”本当に突きつけた 泉氏は1日午後、Xに動画を添付して「2026年、新年おめでとうございます。今年も日本を伸ばすために、そして国内外厳しい環境ですが、この国のために頑張ってまいりたいと