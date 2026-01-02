１２月２８日、天津チョコレート博物館の展示作品。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津1月2日】中国天津市和平区の歩行者天国、金街にこのほど、「天津チョコレート博物館」が正式オープンした。館内には彫刻師がチョコレート10トンを使って完成させた作品20点余りが展示されている。展示品は巨大観覧車「天津の眼」、天津駅などのランドマークや「ナタの大暴れ」など物語の場面を再現しており、多くの観光客が訪れている