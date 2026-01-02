昨年の大みそかにNHK「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出演したシンガーソングライターのあいみょん(30)が2日までに自身のXを更新。舞台裏ショットを披露した。あいみょんは「めちゃくちゃ嬉しい思い出写真......」とし、同じく紅白に出演したお笑いコンビ「マユリカ」と「たくろう」の4人との写真を投稿。「ほんまにありがとうございました！！！！」とし「私、ずっとキモくて申し訳なかった......。今年もなるだけひっ