鈴木義久調教師（５０）＝川崎＝が２日の川崎競馬５Ｒをジーカンピオーネで勝利して、地方競馬通算５００勝を達成した。２０１１年１０月３日の初出走から４９５１戦目。重賞勝利は２４年「鎌倉記念・Ｓ２」（ベアバッキューン）など３勝。同師は「一戦一戦を大事にしていきたい。毎年、重賞を勝ち、メモリアル（区切りの１００勝単位）を迎えたら最高ですね」と区切りの勝利に新たな意欲を掲げた。