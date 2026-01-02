日光観光と鉄道の夜明け世界文化遺産「日光の社寺」を有する栃木県日光は、鎌倉時代から山岳信仰の舞台であり、由緒ある社寺が存在しています。江戸時代には徳川家康を祀る日光東照宮が造られ、観光・景勝地としても知られるようになりました。【写真】日光線の電車と車窓を見る1878（明治11）年に日本を訪れたイギリス人紀行作家のイザベラ・バードが最初に向かった場所でもあり、明治時代から外国人にも知られる観光地でした