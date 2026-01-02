ファミリーマートがここ数年で強めてきたのが、効率重視の店舗運営だ。細見研介社長は「売上だけを追うとコストが膨らみ利益がついてこない」と指摘する。家賃・人件費・物価が上昇する環境下では、従来型の大量販売モデルには限界がある。かつてのコンビニは夫婦での加盟が一般的だったが、今は店舗運営の工夫により総労働時間を数千時間縮小。効率性の高い運営モデルへの転換が進み、加盟店の手残りは「この3年で大きく改善