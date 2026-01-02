言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、私たちの「体」や、身近な動物に関連する言葉が集まりました。言葉の「頭」に来るのか「最後」に来るのか。シルエットや日常の風景を思い浮かべながら、空欄にぴったりの2文字を探し出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れあし□□□□わ答えを見る↓↓↓↓↓正解：くび正解は「くび」