「ニューイヤーカップ」（２日、川口）人気レーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が２０２６年第１走を快勝した。初日３Ｒに出走。着実に追い上げて４周４角で先頭に抜け出した。幸先のいいスタートを切ったが「上がりタイム（３・３８７）が良くない」と表情はあまりさえない。「滑りがすごい。直線が開かない。乗り心地が悪いのでフレームを締め直す。エンジン（を調整）の予定はないが、乗ってみて足りないようなら手