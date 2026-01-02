ビーナス・ウィリアムズ＝25年9月、ニューヨーク（AP＝共同）テニスの四大大会第1戦、全豪オープン（18日開幕・メルボルン）の主催者は2日、女子シングルスに45歳のビーナス・ウィリアムズ（米国）が主催者推薦で出場すると発表した。主催者によると、出場すれば2015年に1回戦で敗退した伊達公子の44歳を抜いて、本戦でプレーした女子で大会最年長記録となるという。（共同）