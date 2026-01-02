モデル・原志保さん(56)が再婚していたことを1日、自身のInstagramで発表しました。【写真を見る】【 原志保(56) 】 「実は私、昨年結婚致しました」「一緒に元気になっていただけたら嬉しいです」原さんは、「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶を綴ると共に、「ご報告が遅れましたが実は私、昨年結婚致しました」とハワイでの結婚式の際に撮影した動画と共に報告。一緒に投稿されたハワイの結婚式の動画について、「