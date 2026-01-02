ソフトバンクグループは、米国のデジタルインフラ投資会社デジタルブリッジを約40億ドルで買収すると発表した。人工知能（AI）向けデータセンターや通信インフラへの投資を強化する狙いで、同社のAI戦略を支える重要な一手となる。市場では、AI関連投資の本格化を背景に、ソフトバンクG株の中長期的な成長期待が改めて意識されている。【こちらも】国産AI計画に2兆円投資するソフトバンク株は、買いか見送りか今回買収するデジ