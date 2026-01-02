◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）早大のスーパールーキー鈴木琉胤（るい、１年）が４区で、１時間０分１秒の区間日本人最高記録を出して、区間賞を獲得した。２５年の太田蒼生（青学大、現在ＧＭＯ）の記録を２３秒更新して「いろんな人の顔を思い出しながら楽しく走れました」と声を弾ませた。４区の区間記録