大みそかの夜、茨城県水戸市のアパートで首から血を流したネイリストの女性が見つかり、その後死亡した事件で、警察は2日、殺人事件として捜査本部を設置しました。警察によりますと、先月31日の午後7時15分ごろ水戸市のアパートの一室で、この家に住む31歳の女性が首から血を流して倒れているのを帰宅した27歳の夫が見つけ、その後、死亡が確認されました。殺害されたのはネイリストの小松本遥さん（31）と発表され、死因は不詳だ