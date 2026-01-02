ふるさと納税を活用した秋田県の新たな取り組みのイメージ秋田県は、健康や医療の課題解決に、ふるさと納税制度を活用する新たな取り組みを始めた。国内最大級の仲介サイト「ふるさとチョイス」で寄付を受け付け、返礼品としてがん検診や脳ドックを用意。個人や企業からの寄付金は県民の健康増進や医療機関の勤務環境改善などの県事業に活用する。秋田県はがん死亡率が28年連続全国ワーストで、メタボリック症候群の該当者や予