霜降り明星のせいやが、コスプレ美女とのご褒美タイムで見事な“寸劇”を披露し、出演者から高く評価される場面があった。【映像】美女とせいやのご褒美“寸劇”シーン正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。「英語禁止ボウリング」が開催され、笑福亭鶴瓶の新たな相方としてせいやが初参戦を果たした。