私はユカコ。夫のシンゴと息子のハヤト（11ヶ月）と暮らしています。夫はシフト制の仕事で週末不在のことが多く、私はよく息子のハヤトを連れて近所の実家へ遊びに行っていました。同居している兄夫婦の息子、タイキくん（10ヶ月）と一緒に遊ばせていると、まるで双子のようでとても可愛らしいです。しかしある日ハヤトがタイキくんの腕に軽く噛みつくと、両親や兄夫婦は大げさに心配し、挙句の果てには母から「しばらく家に来ない