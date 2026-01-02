大手百貨店の各店舗で2日、2026年の初売りが始まった。そごう横浜店（横浜市）では午前9時の開店前から福袋やセール品を求める買い物客の行列ができた。百貨店にとって初売り商戦は書き入れ時だが、近年は従業員の就業環境の改善を目的に、商戦の開始日を遅らせる動きが広がっている。そごう・西武も25年は一部店舗で元日営業を継続していたが、今年は全店舗で2日から営業を開始した。そごう横浜店の各階の福袋売り場は、開店