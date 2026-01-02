【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】「安らかな死」のための薬の効果 米国医師会雑誌で臨床報告入院していた末期がんの患者に、担当の内科医が塩化カリウム（KCL）を投与して殺害した「東海大安楽死事件」。当初、日刊ゲンダイにもたらされた情報は、「青酸カリ（KCN）を投与した」という衝撃的なものだった。実際には「KCL」だったのだが、青酸カリと聞き「これは大変な事件だ」と驚き、取材に走った。前代未聞の