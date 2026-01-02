◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大が、１区１６位の出遅れから５区で大逆転し、往路新記録での優勝を飾った。午前８時にスタートした東京・大手町の読売新聞社前には夜明け前から多くの観客が詰めかけ、通行規制が始まるスタート１時間前には、