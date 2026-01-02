全日本プロレスは２日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。世界タッグ選手権試で王者チームの「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイが昨年の「世界最強タッグ」覇者「タイタンズ・オブ・カラミティ」綾部蓮、タロースと３度目の防衛戦を行った。試合は綾部、タロースが勝利し世界タッグを初奪取した。試合後のリング上で綾部に「次は何をやりたい？」と英語で聞かれたタロースは「ワタシハ、サンカン