◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）総合３連覇が懸かる青学大が、５時間１８分８秒の往路新記録で３年連続８度目の往路優勝を飾った。１区で１６位と出遅れるも、当日変更で５区に入ったエース、黒田朝日（４年）が１時間７分１６秒の驚異の区間新記録をマークし大逆転を決めた。黒田はこれまでの１時間９分１１