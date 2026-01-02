大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて横綱・大の里（二所ノ関）が２日、茨城・阿見町の部屋で今年最初の稽古を行った。すり足など基礎運動後に幕下以下の力士と計１２番相撲取った。１１月の九州場所・千秋楽で左肩鎖関節脱臼で休場して不安を抱えており、年末は右手で左肩を押さえながら、ゴムチューブを引っ張るなど患部付近を鍛えていたが、この日は行わなかった。両肩を正拳突きのような形で準備運動する