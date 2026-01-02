１２月３０日、北京国際美術ビエンナーレの国際デジタルアート特別展で展示された作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）【新華社北京1月2日】中国北京市の北京展覧館で開催されている第10回中国北京国際美術ビエンナーレの国際デジタルアート特別展は、人工知能（AI）や双方向型インスタレーション、没入型映像、仮想現実（VR）などさまざまな手法で芸術と科学技術を融合させ、国際的なデジタルアート分野の発展動向を提示している