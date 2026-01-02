阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２日、山口県防府市の母校・高川学園で自主トレを公開した。約２時間思い出のグラウンドで汗を流した立石は「自分の中ではすごい順調ですし、１月はこれからまだ１カ月間あるので、もっとよくなると思います」と自信を口にした。沖縄での自主トレや、入寮準備などに追われ、地元山口に帰ってきたのは年が明けた１日だった。「普段会えない親戚だったり、地元の仲良かっ