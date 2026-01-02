第１０２箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われ、総合３連覇を目指す青山学院大が３年連続８度目の往路優勝を果たした。序盤から劣勢が続いていたレースをひっくり返したのは、当日のエントリー変更で５区に入ったエース黒田朝日（４年）だった。（デジタル編集部）４区を終えた時点で、青山学院大は首位の中央大と３分２４秒差の５位。「よくて（往路は）３位とかそのくらいかなと思ったが、とに