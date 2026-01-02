テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が1日深夜放送の「闘うオンナのワイドショー2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。仕事と出産の両立の葛藤について語った。少子化の話題となり、出産後も長く休むことに葛藤があるとの意見が出る中、23年に長女を出産した弘中アナは「私は11月に産んで4月から保育園に預けたんですよ」と回顧した。「それについてはVTRにもありましたけれども、頑張れば、いけ