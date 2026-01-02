明石家さんまと木村拓哉によるフジテレビの正月恒例の特番『さんタク』（後2：50）が、1日に放送され、“今年の歌”への思いを語った。【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット2026年で24年連続の放送となるこの番組は、さんまと木村のふたりが、互いにやってみたいことをトークで決定し、「有言“即”実行」をモットーに、あらゆることに挑戦。エンディングには、さんまが木村に“今年の歌”をリクエスト