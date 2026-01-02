歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。個人連勝記録を87に伸ばした。芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑む年始の恒例特番。昨年DAIGO、ゴールデンボンバー鬼龍院翔とのチームで自身初の「映す価値なし」に終わったGACKTは、前回の結果を踏まえ1人で参戦。ワイン、殺陣、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、