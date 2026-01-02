ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が1月1日（木）に配信。番組後半、昨年末の「M-1グランプリ」を振り返る中で、MCの吉住がお笑いファンの熱量の高さに驚いたことを明かす場面があった。M-1について「（視聴者も）みんな夢を託してる」と語る吉住は、決勝だけでなく予選の動画が公開された時点で「これは面白くない」といった辛辣なコメントが書き込まれる