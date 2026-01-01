1月1日（現地時間12月31日、サンアントニオ・スパーズはホームでニューヨーク・ニックスと対戦した。12月17日に行われた『エミレーツNBAカップ2025』決勝の再戦となったこの試合は、スパーズが134－132で勝利しリベンジを果たした。 しかし、スパーズのファンは一抹の不安とともにこの勝利を味わうこととなった。その理由は、エースのビクター・ウェンバンヤ