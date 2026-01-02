1月1日（現地時間12月31日、日付は以下同）。アトランタ・ホークスは、ホームのステイトファーム・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズを126－102で下し、連敗を7でストップした。 2025年最後の試合を勝利で終えたホークスでは、ジェイレン・ジョンソンがゲームハイの34得点に10リバウンド6アシスト2スティール、オニエカ・オコングが17得点8リバウンド5アシス